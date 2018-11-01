В Ираке перекрыли киркукский нефтепровод

Киркук, Ирак, , 07:40 — REGNUM Государственная нефтяная компания Ирака «Somo» перекрыла добычу сырой нефти из киркукского месторождения, сообщает 1 ноября Kurdistan.ru.

Причиной стала трещина в главном трубопроводе. По мнению экспертов, это может быть связано с попыткой контрабанды нефти. В настоящее время проводится расследование.

Ожидается, что добыча нефти будет восстановлена в ближайшие 36 часов. По данному трубопроводу поставлялось порядка 12 тыс. баррелей нефти в сутки.

Напомним, Киркук является богатой нефтеносной провинцией. Регион является объектом споров между Иракским Курдистаном и официальным Багдадом. В настоящее время центральное правительство страны контролирует данный район.

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