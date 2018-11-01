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В Башкирии троих полицейских подозревают в изнасиловании коллеги

Происшествия

В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия

Уфа, 1 ноября 2018, 07:11 — REGNUM  Трое сотрудников полиции ОМВД по Уфимскому району Башкирии были задержаны по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей коллеги. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба республиканского Следственного управления СКР.

По версии следователей, 23-летняя дознаватель была изнасилована тремя её коллегами в ночь на 30 октября.

«В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В ведомстве отметили, что уголовное дело было возбуждено по статье «Изнасилование и совершение сексуальных действий насильственного характера».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Саратовской области был вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, который «совершил преступления против общественной нравственности, половой неприкосновенности и интересов государственной службы».

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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