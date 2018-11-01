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Искореженные обломки автобуса извлечены из реки Янцзы в китайском Чунцине

Происшествия

Автобус удалось извлечь с глубины 74 метра специальным плавучим краном около 23:30 по местному времени

Чунцин, Китай, 1 ноября 2018, 06:52 — REGNUM  Искореженный автобус, рухнувший в реку Янцзы с моста в городе Чунцин, был извлечен из воды, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Автобус удалось извлечь с глубины 74 метра специальным плавучим краном около 23:30 по местному времени. Спасатели должны были пробраться внутрь для поиска тел погибших. Как минимум на данным момент известно о девяти погибших из находившихся на борту автобуса 15 человек, включая водителя.

Напомним, что 28 октября автобус по неизвестным причинам выехал на встречную полосу на мосту через реку Янцзы, столкнулся с едущим навстречу легковым автомобилем, после чего рухнул в реку, сбив ограждения.

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Дорожно-транспортные происшествия
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