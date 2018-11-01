Жертв и серьезных разрушений от землетрясения на юго-западе Китая нет

Чэнду, Китай, , 06:45 — REGNUM Жертв и серьезных разрушений в связи с землетрясением, произошедшим в провинции Сычуань на юго-западе Китая, не зафиксировано, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Сичан Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань в 16:29 по местному времени 31 октября. Власти провинции сообщили, что толчки не прервали дорожного или водного сообщения Сичана.

Слабые повреждения получили некоторые сельские здания в ряде уездов, где и без того была ветхая инфраструктура. Сила толчков была достаточной лишь, чтобы ощутить дрожание товаров на полках супермаркета в ряде городов и уездов.

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