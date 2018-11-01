В селе Якутии мужчина погиб в кипятке, пытаясь освободиться от наручников

Якутск, , 06:51 — REGNUM В здании администрации села Андрюшкино в Якутии погиб мужчина. Он был пристёгнут к батарее сотрудником полиции и сорвал кран радиатора, пытаясь освободиться. Предварительной причиной смерти якутянина называется термический шок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета по республике.

К батарее в кабинете соцработника мужчину приковали наручниками за мелкое хулиганство. Сотрудники администрации и полицейские оставили его в таком состоянии на всю ночь, а утром обнаружили его мёртвым: кран радиатора был сорван, а кабинет залит горячей водой. Управление следственного комитета СК России по Якутии возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По информации ИА SakhaLife, погибший мужчина был задержан за распитие алкогольных напитков. Оставленный на ночь прикованным, задержанный пытался освободиться, повредил радиатор отопления и заживо сварился в кипятке. Односельчане погибшего возмущены действиями сотрудника полиции.

«Представляете, прямо в зале заседания погиб человек! А ведь он всего лишь выпил! Зачем надо было его задерживать, да еще приковывать наручниками к батарее?! Он был тихий, спокойный, безобидный человек, даже тогда, когда выпивал. Маленький, тощий… он в жизни ни на кого даже голоса не повысил. Теперь самое страшное то, что весь этот кошмар хотят преподнести как несчастный случай!», — рассказала жительница села Андрюшкино.