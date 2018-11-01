Силовиками задержан депутат Законодательного собрания Приморья

Владивосток, , 06:31 — REGNUM На исполнительного директора ПАО «ДЭК», депутата ЗС ПК Виктора Милуша, в четверг, 1 ноября поступили в суд документы на избрание меры пресечения, передаёт ИА REGNUM. По всей видимости Милуш задержан правоохранительными органами.

О вероятном задержании депутата Законодательного собрания Приморского края сообщил информированный источник PrimaMedia.

1 ноября во Фрунзенский районный суд Владивостока поступили документы на избрание меры пресечения в отношении Милуша Виктора Владимировича (ФИО задержанного полностью совпадает с ФИО депутата). Депутату вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата.

Предполагается, что Виктор Милуш был задержан 31 октября. Во Фрунзенском районном суде подтвердили, что 1 ноября запланировано заседание об избрании меры пресечения Милушу В. В. по факту предъявленного обвинения.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В пресс-службе ПАО «ДЭК», руководит которой Виктор Милуш, сказали, что директор находится в отпуске.

Милуш Виктор Владимирович 1959 года рождения, член партии «Единая Россия». Дважды избирался в ЗС ПК по одномандатному избирательному округу № 19 — в 2006 и 2011 годах. 18 сентября 2016 года вновь избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №15 Дальнереченского городского округа, Дальнереченского, Красноармейского и Пожарского муниципального районов.

Милуш состоит в комитете по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.