В Челябинске уничтожены вещдоки по 82 уголовным делам

Копейск, Челябинская область, , 06:02 — REGNUM Наркотические средства, являющиеся вещественными доказательствами по 82 уголовным делам, уничтожены в городе Копейске (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«Сотрудники отдела МВД РФ по городу Копейску провели плановое уничтожение наркотических веществ, являвшихся вещественными доказательствами по 82 уголовным делам, по которым вынесены обвинительные приговоры», — сообщили в полиции.

В рамках мероприятия были сожжены изъятые при обысках марихуана, героин и синтетические наркотики, которые ранее изымались из незаконного оборота. С начала года сожжено порядка двух килограммов наркотических средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 30 октября были изъяты синтетические наркотики у жителя Свердловской области. При нем найдена «синтетика», расфасованная в 62 пакетика для раскладывания в «тайники».

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