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Под Петербургом столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль

Происшествия

Среди пострадавших было двое детей

Гатчина, Ленинградская область, 1 ноября 2018, 05:59 — REGNUM  В результате столкновения грузовика КамАЗ с легковым автомобилем в Гатчинском районе Ленобласти пострадали четыре человека, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что ДТП произошло в 17:30 мск. Среди четырех пострадавших были двое детей. Все травмированные госпитализированы.

Наиболее тяжелые травмы получили водитель автомобиля — мужчина 1970 года рождения — и пятилетняя девочка, находившаяся в салоне легкового автомобиля. В настоящее время проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Тосненском районе Ленинградской области автомобиль «Жигули» столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате столкновения 89-летний водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти автомобиль «Жигули» столкнулся с КамАЗом

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Дорожно-транспортные происшествия
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