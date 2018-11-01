Под Петербургом столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль

Гатчина, Ленинградская область, , 05:59 — REGNUM В результате столкновения грузовика КамАЗ с легковым автомобилем в Гатчинском районе Ленобласти пострадали четыре человека, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что ДТП произошло в 17:30 мск. Среди четырех пострадавших были двое детей. Все травмированные госпитализированы.

Наиболее тяжелые травмы получили водитель автомобиля — мужчина 1970 года рождения — и пятилетняя девочка, находившаяся в салоне легкового автомобиля. В настоящее время проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Тосненском районе Ленинградской области автомобиль «Жигули» столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате столкновения 89-летний водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.

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