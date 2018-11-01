В Приморье пять человек пострадали при съезде микроавтобуса в кювет

ЗАТО Фокино, Приморский край, , 05:50 — REGNUM Микроавтобус съехал в кювет на трассе Артём — Находка в Приморском крае, в результате чего пострадали пятеро пассажиров, сообщает управление МВД РФ по ЗАТО Фокино.

Сообщается, что среди пятерых пострадавших оказались и трое подростков. Травмы получили мальчик 15 лет, девочки 15 и 16 лет, 18-летняя девушка и 26-летний мужчина. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего автомобиль оказался в кювете. Сам водитель не пострадал. Проводится выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовика пострадали десять человек в городе Иваново. Сообщается, что автобус и грузовик столкнулись на улице 10-й проезд, авария привела к опрокидыванию грузовика. В результате ДТП был госпитализирован водитель грузовика. Пассажиры автобуса получили ушибы и были отпущены после осмотра на месте.

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