Четверг, 1 Ноября 2018 года
06:16:26 МСК

В Приморье пять человек пострадали при съезде микроавтобуса в кювет

Происшествия

Водитель не справился с управлением

ЗАТО Фокино, Приморский край, 1 ноября 2018, 05:50 — REGNUM  Микроавтобус съехал в кювет на трассе Артём — Находка в Приморском крае, в результате чего пострадали пятеро пассажиров, сообщает управление МВД РФ по ЗАТО Фокино.

Сообщается, что среди пятерых пострадавших оказались и трое подростков. Травмы получили мальчик 15 лет, девочки 15 и 16 лет, 18-летняя девушка и 26-летний мужчина. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего автомобиль оказался в кювете. Сам водитель не пострадал. Проводится выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовика пострадали десять человек в городе Иваново. Сообщается, что автобус и грузовик столкнулись на улице 10-й проезд, авария привела к опрокидыванию грузовика. В результате ДТП был госпитализирован водитель грузовика. Пассажиры автобуса получили ушибы и были отпущены после осмотра на месте.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с автобусом в Иваново пострадали десять человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить