В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,1

Чэнду, Китай, , 05:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в китайской провинции Сычуань, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 16:29 по Пекину 31 октября в городском уезде Сичан провинции Сычуань на юго-западе Китая, там, где расположен знаменитый китайский космодром. По данным Китайского сейсмологического центра (CENC), сила толчков достигала магнитуды 5,1. Эпицентр залегал на глубине 19 км.

Напомним, что 16 октября на северо-западе Китая также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Толчки ощущались в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а конкретно — уезде Цзинхэ.

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