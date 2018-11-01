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В Москве неизвестный напал на главу префектуры СЗАО

Происшествия

Чиновник был госпитализирован с ножевым ранением

Москва, 1 ноября 2018, 05:46 — REGNUM  В Москве неизвестный совершил нападение на главу аппарата префектуры СЗАО Алексея Микерова, когда чиновник шел домой, сообщает «Вечерняя Москва».

Сообщается, что преступление зафиксировала одна из камер видеонаблюдения, установленная на улице. На кадрах видно, как нападавший подбегает к Микерову сзади, когда чиновник входит в подъезд. Нападавший наносит ему удар и убегает. Сообщается, что Микеров получил ножевое ранение бедра и был госпитализирован. Преступник пока не пойман.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Новороссийске был найден мертвым в своем гараже и.о. начальника Новороссийского юго-восточного таможенного поста Новороссийской таможни. На теле убитого было обнаружено ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — «Убийство».

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