В парижском аэропорту столкнулись два самолета

Париж, , 05:39 — REGNUM В аэропорту имени Шарля де Голля в Париже произошло столкновение двух пассажирских самолетов на взлетно-посадочной полосе, сообщает телеканал BFM.

Сообщается, что самолет компании AirFrance остановился по пути к ВПП, однако проходящий сзади самолет Delta Air задел его крылом при совершении маневра. При столкновении никто не пострадал. Расследованием инцидента займется специальное Бюро по анализу безопасности гражданской авиации Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Перми совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Благовещенска в Москву. Сообщается, что причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров авиалайнера. После посадки его забрала скорая помощь.