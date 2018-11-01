Локализован пожар в заброшенном здании в центре Москвы

Москва, , 04:47 — REGNUM Пожарные службы локализовали возгорание в здании, находящемся рядом со Счетной палатой РФ в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.

Ранее сообщалось, что загорелось нежилое здание в центре Москвы, огнем было охвачено около двух тысяч квадратных метров. При этом спасатели допускали обрушение перекрытий здания из-за пожара. Однако в 2:59 по московскому времени пожар был локализован. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в московской гостинице «Останкино» разгорелся пожар в помещении на втором этаже здания. На место происшествия прибыли спасательные службы, из здания были эвакуированы 250 человек. Удалось спасти 42 человека с вышележащих этажей здания. Один пострадавший при пожаре был госпитализирован.

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