Флоридец спас свою собаку, избив медведицу

Орландо, США, , 04:30 — REGNUM Житель округа Семинол штата Флорида Дэвид Фулхам спас свою собаку из зубов медведицы, ударив животное, сообщает телеканал WKMG-TV.

Сообщается, что Фулхам около полшестого утра услышал лай своей собаки Гатора.

«Я тогда подумал, что это просто очередной енот копается в мусорном баке. Я зашел за угол в доме и увидел в окне медведицу у черного входа», — сообщил он.

По словам Фулхама, медведица была не одна — с ней были еще два медвежонка. Он приоткрыл дверь, чтобы рассмотреть внимательней, однако собака через щель выскочила на улицу. Фулхам увидел, что медведица схватила питомца зубами. Владелец собаки не растерялся, пнул медведицу и вырвал у нее из зубов питомца, после чего забежал обратно в дом.

«Я не собирался отдавать ей свою собаку, поэтому я всыпал ей по первое число», — добавил он.

Собака получила серьезные травмы, хирурги провели животному операцию, которая обошлась владельцу в $5700. Сообщается, что за операцию заплатил начальник Фулхама. В настоящее время служба штата Флорида по надзору за дикой природой ведет расследование инцидента.