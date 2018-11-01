В сети появилось видео с крушением вертолета владельца ФК «Лестер»

Лондон, , 03:25 — REGNUM В интернете было опубликовано видео крушения вертолета владельца английского футбольного клуба «Лестер» Вишая Шриваддханапрабхи.

28 октября вертолет, принадлежащий владельцу клуба Вишаю Шриваддханапрабхи, разбился вблизи стадиона Кинг Пауэр из-за неисправности хвостового винта. На опубликованных кадрах видно, как вертолет взлетает с поля стадиона, но затем начинает стремительно терять высоту и падает.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября администрация футбольного клуба «Лестер» заявила, что рассматривает возможность переименования стадиона Кинг Пауэр в честь погибшего владельца команды Вишая Шриваддханапрабхи.

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