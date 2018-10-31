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В Ижевске подросток погиб под рухнувшим на него фрагментом фонтана

Происшествия

Фонтан стоял в городском парке

Ижевск, 31 октября 2018, 22:45 — REGNUM  В Ижевске 15-летний подросток скончался после падения на него части конструкции фонтана, установленного в городском парке. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По данным следствия, подросток гулял с друзьями в городском парке культуры и отдыха имени Горького 31 октября. На одного из подростков упала часть законсервированной на зиму конструкции фонтана. В результате полученных травм он скончался.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

«Следователи приступили к выемке документации на фирме-изготовителе фонтана и допросу очевидцев», — подчеркнули в ведомстве.

Парк имени Горького, который также называют «Летний сад», находится на берегу Ижевского пруда. В парке находятся различные аттракционы, он является излюбленным местом отдыха жителей и гостей города. На площадке проводятся различные развлекательные и культурные мероприятия.

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Происшествия в развлекательных заведениях
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