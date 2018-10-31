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В воронежском райцентре 17 тыс. человек остались без воды

Происшествия

Причина – авария при проведении работ газовиками

В воронежском райцентре 17 тыс. человек остались без воды
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Воронеж, 31 октября 2018, 22:43 — REGNUM  Крупная коммунальная авария произошла в городе Поворино Воронежской области вечером 31 октября — там прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Авария произошла около 16:45, по уточненным данным, при проведении земляных работ газовой службой. В общей сложности без воды остаются 17 тысяч жителей.

На месте аварии ведутся восстановительные работы, однако срок устранения аварии не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 29 октября из-за аварии на теплотрассе в Ленинском районе Воронежа отопление отключили в квартирах нескольких тысяч жителей. Неполадки оперативно устранили.

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