В воронежском райцентре 17 тыс. человек остались без воды

Воронеж, , 22:43 — REGNUM Крупная коммунальная авария произошла в городе Поворино Воронежской области вечером 31 октября — там прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Авария произошла около 16:45, по уточненным данным, при проведении земляных работ газовой службой. В общей сложности без воды остаются 17 тысяч жителей.

На месте аварии ведутся восстановительные работы, однако срок устранения аварии не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 29 октября из-за аварии на теплотрассе в Ленинском районе Воронежа отопление отключили в квартирах нескольких тысяч жителей. Неполадки оперативно устранили.