В Канаде два десятка школ отменили занятия из-за анонимных угроз

Оттава, , 22:00 — REGNUM В провинции Нью-Брансуик на востоке Канады 31 октября были массово отменены занятия в школах из-за анонимных звонков с угрозами, передаёт телеканал CTV.

Как сообщается, перед началом занятий в полицию поступило несколько звонков. Так, один из звонивших заявил, что учащийся намерен пронести в школу оружие в гитарном чехле.

В полиции не исключили, что сообщения могли быть заведомо ложными, тем не менее решили предпринять все необходимые меры предосторожности.

По факту произошедшего в настоящее время ведётся расследование. Сообщается, что правоохранителям удалось установить личность одного из звонивших, но каких-либо подробностей пока не раскрывается.