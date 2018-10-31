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В Канаде два десятка школ отменили занятия из-за анонимных угроз

Происшествия

В полицию поступили сообщения о намерении учащихся пронести в школу оружие

В Канаде два десятка школ отменили занятия из-за анонимных угроз
Анонимный звонок

Оттава, 31 октября 2018, 22:00 — REGNUM  В провинции Нью-Брансуик на востоке Канады 31 октября были массово отменены занятия в школах из-за анонимных звонков с угрозами, передаёт телеканал CTV.

Как сообщается, перед началом занятий в полицию поступило несколько звонков. Так, один из звонивших заявил, что учащийся намерен пронести в школу оружие в гитарном чехле.

В полиции не исключили, что сообщения могли быть заведомо ложными, тем не менее решили предпринять все необходимые меры предосторожности.

По факту произошедшего в настоящее время ведётся расследование. Сообщается, что правоохранителям удалось установить личность одного из звонивших, но каких-либо подробностей пока не раскрывается.

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Телефонный терроризм
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