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Директор Гжельского кирпичного завода прокомментировал сообщения о пожаре

Происшествия

Возгорание происходит на соседнем с предприятием земельном участке, сообщил Грант Акопян

Директор Гжельского кирпичного завода прокомментировал сообщения о пожаре
Огнетушитель

Раменское, Московская область, 31 октября 2018, 20:40 — REGNUM  Сообщения о пожаре на территории ОАО «Гжельский кирпичный завод» не соответствуют действительности. Об этом заявил RT генеральный директор предприятия Грант Акопян.

По его словам, возгорание происходит «совершенно на другой территории, на другом земельном участке», и очаг возгорания находится в 500−600 метрах от завода.

«Именно на территории Гжельского кирпичного завода всё в штатном режиме», — сказал Акопян, заверив также, что пожар не угрожает предприятию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в управлении МЧС России по Московской области сообщили, что в посёлке Гжельского кирпичного завода горит ангар на площади 1800 квадратных метров. Отмечалось, что в ликвидации пожара задействованы более 70 человек и 24 единицы техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье горит кирпичный завод на площади 1800 квадратных метров

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Пожары и взрывы на предприятиях
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