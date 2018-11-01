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В Кабуле в результате теракта погибли полицейский и член избиркома

Происшествия

В результате террористической атаки погиб один полицейский и один сотрудник Независимой избирательной комиссии

В Кабуле в результате теракта погибли полицейский и член избиркома
Иллюстрация: U.S. Army
После взрыва

Кабул, 1 ноября 2018, 00:00 — REGNUM  В столице Афганистана городе Кабул произошел теракт, ставший причиной гибели одного полицейского и одного сотрудника Независимой избирательной комиссии.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», еще семь человек получили ранения, среди которых числятся четыре сотрудника Независимой избирательной комиссии, два полицейских и один гражданский.

Официальные представители сил безопасности заявили, что взрыв произошёл на территории Девятого полицейского района Кабула.

Целью атаки террориста-смертника стало транспортное средство, перевозившее сотрудников Независимой избирательной комиссии. К ноге боевика было прикреплено взрывное устройство.

Посол США в Кабуле Джон Басс осудил теракт в столице Афганистана. Американский дипломат охарактеризовал атаку на сотрудников Независимой избирательной комиссии как попытку подорвать основы демократии в Афганистане.

Официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об ответственности этой группировки за теракт в Кабуле.

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Зарубежная хроника
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