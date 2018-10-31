Среда, 31 Октября 2018 года
21:45:11 МСК

В Подмосковье горит кирпичный завод на площади 1800 квадратных метров

Происшествия

Информации о пострадавших не поступало

В Подмосковье горит кирпичный завод на площади 1800 квадратных метров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Раменское, Московская область, 31 октября 2018, 20:07 — REGNUM  На территории Гжельского кирпичного завода в Раменском районе Московской области вечером 31 октября произошёл крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, пожар возник внутри одного из ангарных помещений. К настоящему времени возгорание локализовано на площади 1800 квадратных метров.

Сведений о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

Сообщается, что в борьбе с огнём задействовано более 70 человек и 24 единицы техники.

Читайте ранее в этом сюжете: «Весь микрорайон заволокло дымом!»: в Ростове-на-Дону горел рынок «Фортуна»

Читайте развитие сюжета: Директор Гжельского кирпичного завода прокомментировал сообщения о пожаре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить