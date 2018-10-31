Власти Венето оценили ущерб от урагана в миллиард евро

Венеция, Италия, , 18:23 — REGNUM Ущерб от обрушившегося на северные регионы Италии урагана для провинции Венето составил не менее миллиарда евро, заявил губернатор региона Лука Дзая, передает La Stampa в среду, 31 октября.

В свою очередь руководители другой провинции, где ущерб от урагана был особенно заметным, Лигурии, обратились к властям страны с официальной просьбой ввиду нового ухудшения погоды ввести на территории региона режим чрезвычайного положения.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося на северные и центральные регионы Италии 29−30 октября, погибли 12 человек, несколько десятков человек пострадали. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, тысячи деревьев были вырваны с корнем, получили повреждения дома, линии передач, прибрежная инфраструктура. Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро.

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