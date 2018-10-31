На Ямале лишён свободы участковый, заморозивший задержанного

Салехард, , 18:30 — REGNUM На Ямале осуждён экс-участковый за смерть человека в камере предварительного заключения. Бывшего полицейского приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Напомним, участковый из опорного пункта села Толька задержал вечером 30 декабря 2017 года выпившего мужчину по заявлению его сожительницы. Женщина жаловалась, что её друг дебоширит и поднимает на неё руку. Задержанного полицейский поместил в неотапливаемую камеру и оставил там до утра. На тот момент стояли морозы под минус 40 градусов. Утром полицейский обнаружил в камере окоченевший труп мужчины. В панике решил избавиться от тела, повёз его за пределы населённого пункта, но так как земля была промёрзшей, лишь прикопал труп в снегу.

На расспросы сожительницы, потерявшей благоверного, участковый ответил, дескать, отправил мужчину домой, но тот, видимо, обиделся и ушёл куда глаза глядят. Труп задержанного был обнаружен лишь 25 января 2018 года.

Как выяснилось, участковый и ранее помещал задержанных в неотапливаемую камеру, но самоуправство обходилось без смертельных исходов.

В опорном пункте полиции, где погиб мужчина, неприспособленная камера была в срочном порядке демонтирована. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители ОМВД России по Красноселькупскому району. Участковый был уволен из органов внутренних дел.

После данного происшествия на Ямале были проверены все помещения для содержания административно задержанных. В ненадлежащем состоянии оказались камеры предварительного заключения в сёлах Салемал, Панаевск, Новый Порт и посёлке Харп.

Читайте ранее в этом сюжете: После смерти дебошира на Ямале закрыты сельские «обезьянники»