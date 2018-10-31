В Дагестане умер полицейский, получивший случайное огнестрельное ранение

Махачкала, , 18:03 — REGNUM Полицейский из Дагестана, случайно получивший ранение в результате неосторожного обращения с оружием, скончался в ночь на 31 октября. Мужчина несколько дней находился в коме и умер, так и не придя в сознание, сообщает телеканал «360».

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник полиции был госпитализирован в больницу в городе Хасавюрте 25 октября. Как сообщало МВД республики, мужчина получил огнестрельное ранение при неосторожном обращении со служебным оружием. Отмечается, что на момент происшествия он находился вне службы.

По одной из версий, распространённой рядом СМИ, погибший в момент инцидента был пьян и находился с коллегами в одном из кафе Хасавюрта. Предварительно постреляв на улице в воздух, страж порядка заявил приятелям, что обойма его пистолета полностью опустошена, и пытался продемонстрировать это. Но оказалось, что после уличной стрельбы в обойме остался один патрон.

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