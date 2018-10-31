Пострадавшим при взрыве в Архангельске окажут помощь

Архангельск, , 17:53 — REGNUM Ранее запланированные мероприятия, посвящённые Дню народного единства и Эстафете огня Универсиады, пройдут в штатном режиме, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, сегодня утром на входе в здание ФСБ прогремел взрыв. 17-летний архангелогородец привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. Три сотрудника ФСБ получили ранения различной степени тяжести.

«Я дал поручение о введении усиленных мер безопасности. Пока этот режим сохраняется. Дальнейшие решения будут приняты по итогам следственных действий, которые проводят сотрудники Следственного комитета РФ, ФСБ, органы МВД России», — отметил Игорь Орлов.

Губернатор поручил руководителям профильных министерств и ведомств оказать пострадавшим необходимую помощь.

«Обществу и нам, взрослым, необходимо осознать, что наша молодёжь сегодня подвергается очень жёсткому, беспринципному воздействию со стороны различных сил, для которых их жизнь, семьи, их окружение совершенно не интересны. Они решают свои задачи. И я, конечно, связываю это с тем процессом, который пытаются организовать у нас деструктивные силы для вовлечения молодёжи и школьников в различные акции», — отметил Игорь Орлов.