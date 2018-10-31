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Обнинский педофил проведет за решеткой 14 лет

Происшествия

Житель Обнинска Калужской области признан виновным в изнасиловании ребёнка

Обнинский педофил проведет за решеткой 14 лет
Иллюстрация: Kaluga.sledcom.ru
Правосудие

Калуга, 31 октября 2018, 17:51 — REGNUM  В Калужской области 56-летний житель Обнинска признан судом виновным в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом 31 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Обнинску СК России Руслан Чепурин.

По его словам, следствием и судом установлено, что 29 мая 2018 года житель Обнинска после распития спиртного вышел во двор своего дома, где увидел 12-летнюю девочку. Мужчина затащил ребенка к себе домой и надругался. Педофила удалось задержать, благодаря своевременному обращению потерпевшей в правоохранительные органы.

В ходе осмотра квартиры преступника следователи обнаружили улики и провели генетическую экспертизу. Результаты экспертиз в совокупности с другими собранными по делу материалами позволили доказать вину задержанного в жестоком преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, после отбытия которых мужчина будет ограничен в свободе еще на 1,5 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, серийного педофила из Калужской области приговорили к 18 годам тюрьмы. Судом установлено 64 преступных эпизода в отношении половой неприкосновенности двенадцати детей в возрасте от девяти до 13 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Педофил из Калужской области осуждён на 11 лет

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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