Ивановские силовики освободили условных заложников в настоящей школе

Иваново, , 17:36 — REGNUM Командно-штабные учения (КШУ) «Метель-2018» прошли в Иванове 31 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону. Учения организованы оперативным штабом в Ивановской области. В учениях участвовали представители региональных управлений ФСБ, МВД, УФСИН, МЧС, ФСО, Росгвардии, 98 гвардейской ВДД и правительства Ивановской области.

Согласно легенде учений, в 09:00 дежурному УМВД поступило сообщение о взрыве и захвате заложников в одном из учебных корпусов школы № 41. На место была направлена оперативно-следственная группа. Выяснилось, что неизвестные люди в масках ворвались в здание школы, устроили взрыв, взяли в заложники находившихся там людей. При попытке сотрудников правоохранительных органов приблизиться к зданию школы по ним был открыт огонь из автоматического оружия. От переговоров условные террористы отказались: они сразу потребовали исполнения политических требований, угрожая в противном случае убить заложников и взорвать здание. В ходе условной боевой спецоперации силами объединенного оперативно-боевого подразделения боевики были нейтрализованы, заложники освобождены.

Напомним, 17 октября в Керчи в местном техникуме в результате стрельбы и взрыва погибли 20 человек, десятки получили ранения, в том числе — очень тяжелые. Единственным организатором и исполнителем нападения силовики назвали студента четвертого курса того же техникума Владислава Рослякова. Его тело было найдено так же в здании колледжа. 31 октября в здании УФСБ по Архангельской области несовершеннолетний молодой человек произвел подрыв взрывного устройства. Он сам погиб, ранения получили три сотрудника ведомства.