В Ярославле обжаловано возбуждение уголовного дела о продаже ребенка

Ярославль, , 17:17 — REGNUM Решение возбудить уголовное дело по факту торговли ребенком в Ярославле опротестовано временными опекунами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Александр Темпераментов.Уголовное дело было возбуждено в начале октября. Как сообщили в прокуратуре Ярославской области, ярославская семья, не имея по состоянию здоровья способности к самостоятельному деторождению, договорилась с беременной 35-летней женщиной о передаче им новорожденного ребенка за деньги. В марте 2018 года после выписки из родильного отделения мать передала девочку предполагаемым усыновителям.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM адвокаты семьи потенциальных усыновителей, «покупки» ребенка не было. По их версии, события развивались так. Супруги в ноябре 2017 года узнали о беременной женщине, которая хочет отказаться от ребенка. Тогда родители пришли в органы опеки и попечительства Фрунзенского района в Ярославле. И там им сказали, что мать имеет право отказаться от своего ребенка в пользу конкретных лиц.

Пара решила воспользоваться подсказкой органов власти. В марте 2018 года женщина родила дочку и отказалась в пользу бесплодной семейной пары. Департамент образования мэрии Ярославля издал приказ, где супруги были назначены временными опекунами. Тем временем Фрунзенский суд начал процесс по признанию их усыновителями. В семью ходили проверяющие и положительно оценивали приемных родителей и жилищные условия для усыновления малыша.

Но 8 октября следователь Фрунзенского отдела Следственного комитета по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту торговли ребенком. Он посчитал, что передача ребенка конкретным людям является торговлей людьми. Семья обжаловала это решение. Опекуны утверждают, что не платили деньги и действовали в рамках Семейного кодекса. Тем более им так посоветовали в органах опеки.

«Статья 127.1 Уголовного кодекса предусматривает наказание за торговлю людьми. Эта статья не предусматривает взаимоотношения между усыновителями и биологическими родителями. Статья 129 Семейного кодекса позволяет биологической маме, в случае невозможности воспитания ребенка, отказаться от него в пользу конкретных лиц. Этот отказ следственные органы в этой ситуации расценивают как торговлю человеком», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Темпераментов.

Но сам факт возбуждения уголовного дела может все-таки оставить семью без ребенка. Гражданский суд может не позволить удочерить девочку, если против потенциальных усыновителей идет уголовное преследование.

Жалоба на решение о возбуждении уголовного дела подана опекунами в Фрунзенский районный суд 31 октября. Дата ее рассмотрения еще не назначена.

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