В Ростовской области очевидцы сообщили о ДТП с участием бензовоза

Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM В Ростовской области произошла дорожная авария с участием бензовоза. О ДТП на трассе неподалёку от города Шахты сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Бензовоз подрезали, он вылетит на встречную полосу, цистерной зацепил легковой автомобиль Nissan и перекрыл две полосы движения», — написал интернет-пользователь.

Автовладельцы сообщают о пробке в сторону города Шахты. Подробности уточняются.

Судя по фотоснимкам, которые сопровождают пост в популярном сообществе «Ростов-Главный» при столкновении бензовоз опрокинулся. О пострадавших не сообщается.