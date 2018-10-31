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В Ростовской области очевидцы сообщили о ДТП с участием бензовоза

Происшествия

Подробности уточняются

Ростов-на-Дону, 31 октября 2018, 16:44 — REGNUM  В Ростовской области произошла дорожная авария с участием бензовоза. О ДТП на трассе неподалёку от города Шахты сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Бензовоз подрезали, он вылетит на встречную полосу, цистерной зацепил легковой автомобиль Nissan и перекрыл две полосы движения», — написал интернет-пользователь.

Автовладельцы сообщают о пробке в сторону города Шахты. Подробности уточняются.

Судя по фотоснимкам, которые сопровождают пост в популярном сообществе «Ростов-Главный» при столкновении бензовоз опрокинулся. О пострадавших не сообщается.

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Дорожно-транспортные происшествия
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