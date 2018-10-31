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В ДТП с автобусом в Иваново пострадали десять человек

Происшествия

Автобус следовал из Иваново в Нижний Новгород

Иваново, 31 октября 2018, 16:38 — REGNUM  Десять человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Иваново. Об этом 31 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, авария произошла сегодня на улице 10-й проезд. «Произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля, в результате чего грузовой автомобиль перевернулся», — отметили в МЧС.

Как уточняется, в автобусе, направлявшемся из Иваново в Нижний Новгород, находились 33 человека. В результате ДТП водитель грузовика госпитализирован, девять пассажиров автобуса с ушибами были осмотрены на месте, от госпитализации они отказались.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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