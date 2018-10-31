Авиакатастрофа в Индонезии: корабль Rigel-933 подключили к поиску обломков

Караванг, Индонезия, , 16:00 — REGNUM Индонезийский военный экспедиционно-океанографический корабль Rigel-933 подключили к поиску обломков самолета Lion Air, сообщает Antaranews.

Члены команды судна обнаружили большой объект, предположительно являющийся корпусом самолета Lion Air JT 610, на глубине 32 метра, длиной 22 метра и шириной 5 метров. Однако при исследовании оказалось, что это обломки десантного катера. Вторым неопознанным объектом оказались обломки рыболовецкого судна.

Напомним, 29 октября пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air разбился у берегов Западной Явы. В настоящее время обнаружена только часть фюзеляжа разбившегося лайнера. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийское агентство по поиску и спасению обнаружило 52 удостоверения личности, принадлежавших жертвам авиакатастрофы Lion Air JT 610.

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