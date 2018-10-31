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В Мюнхене из-за подозрительных чемоданов нарушена работа двух вокзалов

Происшествия

Владелец багажа не найден

В Мюнхене из-за подозрительных чемоданов нарушена работа двух вокзалов
Renardo la vulpo
Главный вокзал Мюнхена

Мюнхен, Германия, 31 октября 2018, 15:43 — REGNUM  В Мюнхене из-за двух подозрительных чемоданов приостановлена работа Главного и Восточного вокзалов, передает телеканал N-TV.

Днем 31 октября посетители Главного вокзала были эвакуированы из зала билетных касс и поперечной платформы. Специалисты осматривают две подозрительные сумки, склеенные между собой липкой лентой. Их владелец не установлен.

На Восточном вокзале Мюнхена не работают пути 1 и 2, закрыт главный вход.

Как сообщало ИА REGNUM, баварская прокуратура расследует дело о неудавшемся террористическом акте на железной дороге: в начале октября террористы попытались подстроить крушение скоростного междугороднего поезда Intercity-Express Нюрнберг— Мюнхен.

Читайте ранее в этом сюжете: Террористы планировали крушение поезда Intercity-Express в Баварии

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