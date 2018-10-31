Шиитские ополченцы Ирака ликвидировали двух командиров ИГИЛ*

Багдад, , 15:32 — REGNUM Шиитские ополченцы Ирака заявили о том, что ликвидировали двух высокопоставленных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 31 октября Reuters.

Столкновение, в результате которого были ликвидированы террористы, показало, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему сохраняет влияние на территории страны, отмечает агентство.

Напомним, в декабре 2017 года бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над террористами, однако, как показывает практика, подобные слова были поспешными.

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