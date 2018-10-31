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Пострадавшая от нападения львицы девочка находится в коме

Происшествия

Ребенку сделали операцию

Краснодар, 31 октября 2018, 15:01 — REGNUM  Девочка, которая пострадала от нападения львицы в цирке в Краснодарском крае, находится в коме, передает 31 октября телеканал «Кубань 24» со ссылкой на отца ребенка.

«Операцию сделали, но ребенок остаётся в коме», — рассказал отец девочки.

По его словам, у девочки обширные рваные раны, остальное будет известно уже после того, как ее выведут из комы.

Напомним, инцидент произошел 28 октября в селе Успенском, когда во время представления с дикими животными львица через ограждение набросилась на четырехлетнюю девочку. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Директор цирка задержан, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Нападения животных
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