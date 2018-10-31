ДНР: солдат ВСУ случайно подорвал себя и двоих сослуживцев

Донецк, , 15:03 — REGNUM Из-за неосторожного обращения с гранатой пострадали трое военнослужащих ВСУ, заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщило 31 октября «Донецкое агентство новостей».

«К нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ на фоне употребления военнослужащими алкоголя и наркотических веществ. Так, 29 октября в районе Старогнатовки в результате нарушения техники безопасности при обращении с гранатой погиб военнослужащий 15 батальона 128-й бригады солдат Дьяченко, еще двое военнослужащих получили ранения», — рассказал военный.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили о гибели офицера в результате перестрелки со своими подчинёнными в населённом пункте Марьинка.

Напомним, согласно украинской статистике, небоевые потери ВСУ за годы гражданской войны сопоставимы с боевыми потерями.

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