Трое уроженцев Дагестана отравились газом на Ставрополье

Арзгирский район, Ставропольский край, , 14:46 — REGNUM В Арзгирском районе Ставропольского края в одном из домов обнаружены тела трёх уроженцев Дагестана. По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления бытовым газом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по краю.

Молодые люди 1989-го, 1994-го и 1999-го годов рождения приехали из Дагестана на свадьбу родственника, а затем остались ночевать в доме знакомых, который пустовал в течение двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM 11 октября, женщина и двое ее детей погибли в Дагестане из-за отравления угарным газом. Трагедия произошла в селе Бавтугай Кизилюртовского района республики. Причиной несчастного случая стало использование несертифицированного газового оборудования — камина иранского производства.

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