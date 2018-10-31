Путину доложили о взрыве в здании ФСБ в Архангельске

Москва, , 14:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин проинформирован о взрыве в здании управления ФСБ в Архангельске, заявил 31 октября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Доложили президенту», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, вся информация о расследовании будет предоставляться Путину по линии ФСБ.

Напомним, взрыв в здании УФСБ на Троицком проспекте в Архангельске прогремел сегодня, 31 октября. По данным следствия, в результате взрыва погиб 17-летний молодой человек, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Ранения получил трое сотрудников ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

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