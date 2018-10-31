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За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 19 раз — СЦКК

Происшествия

Данных о пострадавших пока нет

За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 19 раз — СЦКК
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Соледар, ДНР, 31 октября 2018, 14:41 — REGNUM  За минувшие сутки ВСУ 19 раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 227 боеприпасов, сообщили 31 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ применили крупнокалиберные 120-мм миномёты, 82-мм миномёты, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также зенитные установки, штатное вооружение БМП и БТР, а также крупнокалиберное огнестрельное оружие.

Обстрелам со стороны украинских войск подверглись окраины Донецка, Горловки и Ясиноватой, а также посёлки Васильевка, Жабичево, Каштановое, Крутая Балка, Луганское, Петровское, Саханка, Спартак и Старомихайловка.

Общее количество боеприпасов, выпущенных за истекшие сутки существенно меньше, чем днём ранее — 227 против 366.

Напомним, украинская сторона в феврале 2015 года взяла на себя обязательства выполнять Минские соглашения, предусматривающие длительное перемирие, однако «выполняет» его лишь на словах. ВСУ ежедневно наносят удары по населённым пунктам ДНР, используя в том числе и запрещённые виды вооружений, такие как 120-мм миномёты.

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