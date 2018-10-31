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Взрыв в Архангельске мог устроить студент техникума

Происшествия

Он принес самодельное взрывное устройство к зданию ФСБ

Архангельск, 31 октября 2018, 14:30 — REGNUM  Студенческий билет юноши, предположительно, устроившего взрыв у здания ФСБ в Архангельске, опубликован 31 октября в ряде телеграм-каналов и сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи утверждают, что взрывное устройство привел в действие 17-летний студент очного отделения Архангельского политехнического техникума. О том, что личность подозреваемого установлена, ранее сообщил Следственный комитет.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября самодельное взрывное устройство сработало в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области. Пострадали трое сотрудников РУФСБ, молодой человек, пронесший в здание бомбу, погиб от полученных травм.

Инцидент квалифицирован как теракт. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ («Террористический акт») и частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное ношение боеприпасов»).

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Теракт в здании ФСБ в Архангельске
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