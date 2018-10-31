В Перми вынуждено приземлился лайнер, следовавший из Благовещенска в Москву

Пермь, , 14:17 — REGNUM В аэропорту Перми сегодня, 31 октября, совершил экстренную посадку самолёт, следовавший по маршруту Благовещенск — Москва. Отклонение в графике движения произошло из-за пассажира, которому стало плохо, сообщают СМИ.

По данным издания «Российская газета», у молодого человека случился эпилептический припадок. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке. Бригада скорой помощи приняла решение снять пассажира с рейса и доставить в пермскую клинику.

В пермском аэропорту Боинг задержался на один час и продолжил свой маршрут в Москву. На борту находится более 200 пассажиров.

Это не первый случай в октябре, когда в Перми самолёты совершают экстренную посадку из-за состояния здоровья пассажиров. Так, 17 октября свой полёт в Москву прервал борт из Тюмени. Тогда пассажира тоже эвакуировали из салона.

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