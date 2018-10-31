Незаконные постройки возле Волги сносят в Саратовской области

Саратов, , 14:02 — REGNUM В Саратовской области после прокурорской проверки и судебных разбирательств снесены постройки, появившиеся в береговой полосе водохранилища. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По данным ведомства, в Энгельском районе на береговой полосе водохранилища возведено капитальное строение площадью 106 кв. метров, три беседки — в результате доступ к воде ограничен. Юрлицо оштрафовано на 200 тыс. рублей за совершение административного правонарушения по ст. 8.12.1 КоАП РФ («Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе»).

Был подан иск в суд с требованием снести самовольные строения, который районным судом удовлетворён. По данным ведомства, организацией снесено двухэтажное каменное строение и постройки, возведенные в пределах 20-метровой береговой полосы Волгоградского водохранилища.

«Кроме того, по решению Арбитражного суда Саратовской области из собственности юридического лица изъят незаконно предоставленный в собственность администрацией Энгельсского района земельный участок в пределах береговой полосы», — говорится в сообщении.

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Напомним, согласно Водному кодексу России, водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными для всех граждан, поэтому нельзя ограничивать доступ к берегам рек и озер или приватизировать их. Полоса земли вдоль береговой линии также предназначается для общего пользования, её ширина должна составлять, как правило, 20 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области после вмешательства прокуратуры был снесён торговый центр, перекрывший свободный доступ к воде и береговой полосе. Объект был демонтирован.