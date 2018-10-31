В Техасе арестован человек, планировавший совершить убийство

Остин, США, , 14:01 — REGNUM В американском штате Техас арестован 21-летний мужчина, искавший жертву для акта каннибализма, передает немецкий телеканал N-TV 31 октября.

Житель Техаса разместил в скрытой сети Даркнет объявление следующего содержания: «Я хотел бы попробовать изнасилование и людоедство».

На сообщение ответил полицейский из штата Флорида. Он сделал вид, что хочет предоставить к его услугам несовершеннолетнюю дочь.

Объявитель ответил, что ему не нужны ролевые игры, он действительно хочет изнасиловать, убить и совершить акт каннибализма. После этого полицейский отправился в Техас и арестовал своего «друга по переписке».

По данным полиции, подозреваемый был рад аресту. Он признался, что уже не мог контролировать себя и, оставаясь на свободе, реализовал бы свой план.