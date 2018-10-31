В Чувашии осуждены бывший и нынешний руководители молокозавода

Чебоксары, , 13:10 — REGNUM В Чувашии осуждены бывший и нынешний руководители молокоперерабатывающего завода. Их признали виновными в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстали директор «Вурнары Завод «СОМ» и его предшественник в этой должности. По данным следствия, в 2012—2013 годах в Вурнарском районе злоумышленники уклонились от уплаты НДС на общую сумму 29 млн рублей. Следствием было установлено, что в налоговые декларации включались заведомо ложные сведения и использовались фиктивные документы о поставке стройматериалов тремя контрагентами, хотя организации-партнеры были фирмами-однодневками.

Директор завода также обвинялся в том, что представлял в банк и минсельхоз Чувашии фиктивные документы на возмещение части кредитных затрат на уплату процентов по факту приобретения различного оборудования на 134 млн рублей, в то время как в действительности его стоимость составляла более 21 млн рублей. Как следует из материалов дела, субсидия в итоге была предоставлена, а бюджету был причинен ущерб на 14,5 млн рублей.

Бывшего директора обвиняли в сокрытии около 4 млн рублей, за счет которых могло быть произведено взыскание недоимки по налогам — общая сумма превышала 21 млн рублей.

В ходе следствия проведено 12 обысков и десять судебных экспертиз, допрошено более 90 свидетелей. Злоумышленников признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Также предъявлен ряд других обвинений. Их признали виновными в инкриминируемых деяниях. Директору завода назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, бывшему директора — 2,5 года условно со штрафом 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее УФАС Чувашии выдало предупреждение трём переработчикам молока, нарушившим ГОСТы при производстве молочной продукции.