На Филиппинах удалось спасти шестерых человек из-под оползня

Манила, , 13:17 — REGNUM Спасательные службы Филиппин спасли шестерых человек, погребенных под землей в результате оползня, сообщает 31 октября Reuters.

Всего под завалами оказались 23 человека, спасатели извлекли из-под оползня шестерых человек, а также тела двух погибших. Также в данном регионе из-за последствий проливных дождей погибли еще 11 человек.

Судьба оставшихся людей, находящихся под завалами, пока неизвестна. Спасатели предпринимают отчаянные попытки, чтобы их спасти, однако людей не хватает.

Напомним, в результате прошедшего тайфуна, порывы ветра которого достигали 230 км в час, на Филиппинах пострадало значительное количество людей, в основном из-за оползней. На спасательных работах задействовано порядка 360 полицейских, пожарных, а также военнослужащих.

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