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Авиакатастрофа в Индонезии: обнаружено 52 удостоверения личности

Происшествия

18 обнаруженных удостоверений принадлежат женщинам, а 34 – мужчинам

Караванг, Индонезия, 31 октября 2018, 13:15 — REGNUM  Индонезийское агентство по поиску и спасению обнаружило 52 удостоверения личности, принадлежавших жертвам авиакатастрофы Lion Air JT 610, сообщает информационный портал Kabar24.

Заместитель начальника спасательной операции Нугрохо Буди Вирианто заявил, что 18 обнаруженных удостоверений принадлежат женщинам, а 34 — мужчинам.

Операция по поиску жертв воздушного судна Lion Air идет круглосуточно с участием 4 кораблей для поиска основного корпуса самолета и 30 судов по поиску жертв и вещей на поверхности воды.

Кроме того, в спасательной операции принимают участие в общей сложности 837 человек. Среди них спасатели, военные, сотрудники полиции, представители индонезийского Красного Креста, сотрудники береговой охраны и таможни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спасатели засекли сигнал, который, предположительно, исходит от бортового самописца потерпевшего катастрофу самолета авиакомпании Lion Air.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели засекли сигнал черного ящика разбившегося в Индонезии самолета

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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