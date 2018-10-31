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На месте катастрофы лайнера компании Lion Air продолжаются работы

Происшествия

В настоящее время на месте крушения идет сбор личных вещей пассажиров

Джакарта, 31 октября 2018, 12:59 — REGNUM  На сегодняшний день спасательным службам Индонезии удалось определить предполагаемое место крушения Boeing 737 компании Lion Air, кроме того, с борта спасательного судна запеленгован сигнал от одного из «черных ящиков» разбившегося лайнера. Об этом пишет портал Detik.

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Отмечается, что в настоящее время на месте крушения идет сбор личных вещей пассажиров «Боинга». Ранее сообщалось, что в больницу полицейского управления Индонезии были доставлены 48 мешков с останками и семь мешков с вещами погибших в авиакатастрофе самолета Lion Air.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air разбился у берегов Западной Явы. В настоящее время обнаружена часть фюзеляжа разбившегося лайнера.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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