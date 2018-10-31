Взрыв в здании ФСБ в Архангельске: возбуждено уголовное дело о теракте

Архангельск, , 12:53 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после взрыва в здании регионального управления ФСБ в Архангельске, сообщает 31 октября пресс-служба СКР.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Ранения получил трое сотрудников ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт») и ст. 222 («Незаконное ношение боеприпасов») УК РФ. На месте происшествия работают следователи, все обстоятельства инцидента выясняются. Личность погибшего установлена.

Напомним, взрыв в здании УФСБ на Троицком проспекте в Архангельске прогремел сегодня, 31 октября. Мэр города Игорь Годзиш попросил горожан с пониманием отнестись к мерам по усилению безопасности, а также к временному изменению схемы маршрутов общественного транспорта.

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