Взрыв в Архангельске: мэр попросил горожан проявить бдительность

Архангельск, 31 октября 2018, 12:38 — REGNUM Мэр Архангельска Игорь Годзиш обратился к горожанам в связи со взрывом, прогремевшим сегодня возле здания ФСБ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Прошу горожан с пониманием отнестись к мерам по усилению безопасности, к временному изменению схемы маршрутов общественного транспорта в связи с перекрытием проспекта Троицкий, проявлять бдительность и гражданскую ответственность», — цитирует Игоря Годзиша пресс-служба мэрии.
Напомним, сегодня около 9 утра у здания ФСБ на Троицком проспекте прогремел взрыв. Погиб один человек. Трое пострадали.
Читайте также:
Источник: погибший у здания ФСБ в Архангельске — смертник
На месте продолжают работать спецслужбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее:
Губернатор Архангельской области заявил об усилении мер безопасности