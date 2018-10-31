Взрыв в Архангельске: мэр попросил горожан проявить бдительность

Архангельск, , 12:38 — REGNUM Мэр Архангельска Игорь Годзиш обратился к горожанам в связи со взрывом, прогремевшим сегодня возле здания ФСБ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прошу горожан с пониманием отнестись к мерам по усилению безопасности, к временному изменению схемы маршрутов общественного транспорта в связи с перекрытием проспекта Троицкий, проявлять бдительность и гражданскую ответственность», — цитирует Игоря Годзиша пресс-служба мэрии.

Напомним, сегодня около 9 утра у здания ФСБ на Троицком проспекте прогремел взрыв. Погиб один человек. Трое пострадали.

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Источник: погибший у здания ФСБ в Архангельске — смертник

На месте продолжают работать спецслужбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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