В Ленобласти найдено тело пропавшего подростка: он мог замёрзнуть

Луга, Ленинградская область, , 12:22 — REGNUM В городе Луга Ленинградской области найдено тело 16-летнего Артема К., который исчез 27 октября текущего года. Как сообщили 31 октября в Следственном управлении СКР по Ленобласти, на теле и в окружающей его обстановке не найдено внешних признаков насильственной смерти. Не исключено, что юноша погиб от холода, однако реальную причину трагедии установят судмедэксперты.

Поиски пропавшего молодого человека, 2002 года рождения, были начаты по заявлению матери. В них участвовали сотрудники правоохранительных органов, МЧС, военной полиции и волонтеры — всего более 50 человеек. Поскольку были достаточные основания полагать, что подросток мог стать жертвой преступления, органами СКР сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тело юноши нашли в ночь на 31 октября во дворе частного дома на Смоленской улице в Луге. «По предварительной информации, в указанном доме длительное время никто не проживал, он был заперт», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, идет установление всех обстоятельств трагедии.

При этом в следственных органах не исключают, что юноша погиб от переохлаждения, поскольку в последние дни в Ленинградской области было зафиксировано резкое понижение температуры воздуха, ночные заморозки и выпадение снега.

По данным СМИ, Артём К. исчез после возвращения с дня рождения друга. На следующий день на железнодорожных путях нашли гитару подростка.