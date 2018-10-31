Экс-главой навосибирского УГИБДД занялись следователи

Новосибирск, , 11:45 — REGNUM Экс-главу УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Сергея Штельмаха проверяют следователи, сообщают региональные СМИ. Некоторые из них ссылаются на свои источники в правоохранительных органах, другие — на появившиеся в открытом доступе постановления о проверке. Но все они сходятся в одном — Штельмаха могут обвинить в превышении должностных полномочий.

«По данным следствия, он продал депутату Заксобрания «удостоверение-вездеход», — пишут «Новосибирские новости». — Согласно материалам доследственной проверки, 26 июня 2018 года экипаж ДПС остановил в Новосибирске автомобиль депутата Николая Мочалина, который предъявил удостоверение главного госинспектора безопасности дорожного движения. Корочку, которую ещё называют «вездеходом», подписал Сергей Штельмах. Кроме того, должностные лица МВД изготовили пропуск на автомобиль Mercedes-Benz S 2014 года выпуска, согласно которому проверке не подлежит сама машина, документы на неё, водитель и пассажиры. Указанный пропуск с оттиском гербовой печати был утверждён начальником областной полиции Юрием Стерликовым и подписан его замом Николаем Турбовцом».

Сиб.фм со ссылкой на свой источник отмечает, «примечательно, что за дело правоохранители взялись ещё до приказа об его (Штельмаха — прим. ИА REGNUM ) увольнении».

Тем временем депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин отрицает, что показывал кому-то удостоверение, подписанное Штельмахом, но подтвердил сам факт инцидента, произошедшего летом 2018 года.

«Останавливали вовсе не инспекторы ДПС, а сотрудники службы безопасности МВД приехали из Москвы. Они искали не меня, а подходы к руководству МВД по Новосибирской области. Они остановили меня рядом с заводом на знаке, запрещающем стоянку. Я им предъявил удостоверение депутата Заксобрания и потребовал прекратить нарушать ПДД. Тогда один из них, холеный такой, предъявил мне удостоверение полковника МВД РФ. Сказал, что служба безопасности, — рассказал «Тайге.инфо» сам Мочалин. — Никакой речи о том, что это была непроверяйка, — не было. Я всегда полагал, что это удостоверение позволяет мне общаться с хамами на дорогах и гаишниками, которые по беспределу себя ведут, но я для своих целей им никогда не пользовался».

Депутат также подтвердил факт протокола и допроса, но считает, что причины увольнения Штельмаха иные, и подчеркнул, что всего несколько раз общался со Штельмахом и Стерликовым.

Отметим, Сергей Штельмах занимал пост руководителя УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области на протяжении 12 лет — с 2006 года. 30 октября 2018 года СМИ сообщили, что Штельмаха уволили «в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Однако, на официальном сайте управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Штельмахдо сих пор числится как начальник управления.